18 de agosto de 2025
BAIRRO JANDAIA

Homem de 36 anos morre após ser esfaqueado em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Robson Cristiano foi socorrido consciente, mas não resistiu; polícia investiga o caso como homicídio
Um homem de 36 anos morreu após ser encontrado ferido com golpes de faca na noite de sábado (16), em Birigui. A vítima, identificada como Robson Cristiano Batista Costa, chegou a ser socorrida ainda consciente, mas o quadro de saúde se agravou e ele não resistiu.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pouco depois das 23h, na rua Shiguero Sakai, próximo ao bairro Jandaia. O local, que é utilizado como ponto de encontro por pessoas em situação de rua, possui sofás abandonados e estruturas improvisadas.

Quando a equipe chegou, Robson já recebia atendimento de socorristas. Ele apresentava uma perfuração no tórax, próxima ao peito, e um corte na região abdominal. A esposa da vítima estava no local e acompanhou o encaminhamento ao pronto-socorro municipal, onde o estado clínico foi classificado como grave.

A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local durante a madrugada para coletar evidências. No início da manhã de domingo (17), a polícia foi comunicada oficialmente do óbito.

O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a autoria e os motivos do crime.

