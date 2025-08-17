Homem de 36 anos morre após ser esfaqueado em Birigui

Um homem de 36 anos morreu após ser encontrado ferido com golpes de faca na noite de sábado (16), em Birigui. A vítima, identificada como Robson Cristiano Batista Costa, chegou a ser socorrida ainda consciente, mas o quadro de saúde se agravou e ele não resistiu.
De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pouco depois das 23h, na rua Shiguero Sakai, próximo ao bairro Jandaia. O local, que é utilizado como ponto de encontro por pessoas em situação de rua, possui sofás abandonados e estruturas improvisadas.
Quando a equipe chegou, Robson já recebia atendimento de socorristas. Ele apresentava uma perfuração no tórax, próxima ao peito, e um corte na região abdominal. A esposa da vítima estava no local e acompanhou o encaminhamento ao pronto-socorro municipal, onde o estado clínico foi classificado como grave.
A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local durante a madrugada para coletar evidências. No início da manhã de domingo (17), a polícia foi comunicada oficialmente do óbito.
O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a autoria e os motivos do crime.
