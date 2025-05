SSOil Energy anuncia parada geral de manutenção

A SSOil Energy, refinaria de petróleo instalada no município de Coroados/SP, está finalizando os últimos preparativos para iniciar uma das etapas mais importantes do seu calendário operacional: a sua Parada Geral de Manutenção. Neste período, todas as unidades produtivas são completamente desativadas, assim como todos os sistemas acessórios, permitindo a realização de uma avaliação completa da planta produtiva.

E para que serve uma parada geral em refinarias? Mais do que um escrutínio geral para a mitigação de possíveis problemas e para a realização de manutenções corretivas, a principal função de uma parada geral é a prevenção. Manutenções deste tipo são de extrema importância para indústrias em geral.

Mas são especialmente importantes para ramos com maiores riscos envolvidos, como é o caso do refino do petróleo. Refinarias e empresas que lidam diariamente com produtos perigosos, a exemplo dos derivados de petróleo, precisam estar com seus processos alinhados, verificados e seguros. Qualquer falha poderá trazer consequências trágicas, principalmente para o meio ambiente e para a saúde dos seus funcionários, podendo em casos mais graves, acarretarem até em questões extremas, como o ceifamento de vidas.

Prevenção ambiental

Os impactos ambientais oriundos de incidentes em refinarias são uma das principais preocupações da SSOil Energy. A refinaria, que desde a sua concepção optou por utilizar sistemas com uma menor pegada de impacto ambiental e que possui projetos para futura atuação como biorrefinaria, tem como um de seus pilares fundamentais, que a sua operação não gerem danos ambientais diretos, oriundo de falhas ou de inércia. Por isso, é imprescindível o correto funcionamento de toda a planta produtiva, para evitar qualquer ocorrência de prejuízos ao meio-ambiente.

Apesar de refinarias serem rotuladas como uma das principais vilãs causadoras do efeito estufa, todos temos ciência de que o mundo ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis e que essa virada de chave para veículos elétricos e no uso de combustíveis e de energia oriundos de fontes renováveis ainda caminha a passos lentos.

Além disso, indústrias relacionadas ao petróleo contribuem na geração de dióxido de carbono, principal causador do efeito estufa, e consequentemente no aumento da poluição global, assim como as indústrias de larga escala de outros ramos, e até mesmo a agropecuária. Em nosso caso, entretanto, sempre buscamos reduzir ao máximo a nossa parcela nessa conta, adotando um flare de queima encapsulada - um sistema de tecnologia alemã de ponta que apresenta diversas vantagens, como a menor emissão de poluentes - além do projeto da planta de biorrefino, que proporcionará a oferta de diesel verde e querosene sustentável de aviação.

Segurança operacional

No campo da segurança operacional, encontramos o segundo pilar fundamental que baseia as operações da SSOil Energy. A saúde e a segurança de cada colaborador, seja ele próprio ou terceirizado. Esté é um lema diário da nossa empresa.

Uma parada operacional total permite a checagem de todos os sistemas produtivos da empresa, principalmente daqueles que são diretamente operados por trabalhadores. O cuidado com o ambiente de trabalho e com a correta manutenção de todas as partes que compõem a refinaria são garantias de uma operação segura, com os principais riscos mitigados e buscando um dia a dia sem acidentes.

A rotina de checagem das atividades dos nossos colaboradores, com um olhar voltado para a segurança, já é de praxe, assim como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e a realização dos diálogos de segurança (DS’s). Mas a garantia de que os equipamentos estão com correto funcionamento e com as manutenções dentro do prazo de validade estipulado são obrigações da empresa nesse cuidado com as pessoas.

Na rotina normal de uma refinaria, qualquer potencial de risco à segurança, por mais insignificante que possa parecer, deve ser apontado, avaliado e, se realmente gerar um perigo ao trabalhador, mitigado (e se não for possível sua eliminação, ao menos, deve ser minimizado). Durante uma parada industrial, o foco de todos volta-se da operação normal – refino – para as atividades de investigação e manutenção, sendo o momento ideal para a realização dessa checagem.

Outros benefícios da parada

A prevenção contra impactos ambientais e riscos operacionais não são os únicos resultados obtidos com uma parada geral bem realizada. A empresa ganha também pela otimização das suas operações, gerando eficácia operacional.

Em um primeiro momento, pode parecer um contrassenso que uma empresa, ao suspender a produção por trinta dias, obtenha resultados positivos financeiramente com isso. Mas a verdade é que uma parada bem planejada pode evitar diversas interrupções não planejadas de perda de recursos em função disso.

Com o tempo, a depreciação dos equipamentos e o desgaste natural pelo uso dos mesmos acabam gerando operações menos eficientes, com maiores gastos atrelados, consumo maior de energia ou de insumos, e até suspensão de atividades pela necessidade de manutenções não previstas. E para as refinarias, ainda há mais um fator agravante: o sal, elemento constituinte de inúmeros tipos de petróleo, é extremamente corrosivo em estruturas metálicas.

Uma parada programada que permita a verificação completa de todos os sistemas, principalmente daqueles que têm contato direto com o petróleo, garante uma operação mais econômica e eficiente, com menores possibilidades de interrupções.

Dados da parada

A parada geral da SSOil Energy tem previsão de início em 20 de maio de 2025 e deverá ter uma duração de 30 (trinta) dias, encerrando-se em 19 de junho. As distribuidoras parceiras foram previamente informadas deste cronograma e – por operarem com estoques e combustíveis oriundos de outras refinarias concomitantemente - não deverão registrar quaisquer faltas de produtos para o

abastecimento normal da região.

Paradas de manutenção são importantes processos em refinarias de petróleo, visando a segurança operacional, a minimização dos impactos ambientais e a melhoria operacional, com foco em otimização das instalações e processos, compromissos da SSOil Energy!

Sabine Abel Nunes Rabello

Superintendente Comercial e de Regulação

SSOil Energy S/A