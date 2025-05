Araçatuba faz manutenção de vias de terra após período de chuvas

A Prefeitura de Araçatuba intensificou nesta semana as ações de manutenção em estradas rurais e vias urbanas sem pavimentação, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e segurança para a população. As intervenções ocorrem após o fim do período de chuvas, que comprometeu a qualidade de diversas vias de terra no município.

Entre os dias 19 e 21 de maio, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) executaram serviços de motonivelamento em ruas do bairro rural Ferdinand Laboriaux, além da Rua Honório de Oliveira Camargo Júnior, no Conjunto Habitacional Pedro Perri. A iniciativa faz parte de um cronograma contínuo que prioriza pontos críticos da malha viária não asfaltada.

Também está sendo realizado o recolhimento de entulhos e materiais descartados irregularmente em ecopontos, com o objetivo de preservar o meio ambiente e manter a cidade limpa.