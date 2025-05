Birigui convoca candidatos para prova prática e contratação 

A Prefeitura de Birigui publicou dois editais de convocação referentes ao Processo Seletivo nº 02/2025. O primeiro chama os candidatos aprovados para a prova prática dos cargos de motorista de veículos pesados, operador de máquinas e tratorista. O segundo convoca profissionais de diversas áreas para comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas e formalizar a contratação.

A prova prática está agendada para este sábado (24), com início às 8h. Os convocados devem se apresentar com, pelo menos, 30 minutos de antecedência, na Avenida João Cernach, esquina com a Avenida Cidade Jardim, em frente à empresa Friazu.

Já os candidatos aprovados para os cargos de auxiliar administrativo de saúde, auxiliar em saúde bucal, borracheiro, carpinteiro telhadista, coletor de lixo, coordenador de atenção básica de saúde, enfermeiro e técnico em enfermagem precisam comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas, localizada na Rua Anhanguera, nº 1.155, no Jardim Morumbi. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, com prazo máximo de três dias úteis para a formalização do contrato.