Mulher de 28 anos morre após ser agredida pelo companheiro

Maísa de Jesus Silva, de 28 anos, morreu após ser brutalmente agredida pelo companheiro no último sábado (17), em Jales. O município fica no noroeste paulista. A confirmação do óbito foi divulgada pela Polícia Civil.

O crime ocorreu em uma casa na Rua dos Cravos, no bairro Jardim Oiti. Segundo o registro policial, a vítima foi encontrada pela Polícia Militar ainda consciente, mas com ferimentos graves e ensanguentada. Ela relatou ter sido agredida com socos e chutes, além de ameaçada de morte pelo agressor.

Maísa foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, onde recebeu atendimento emergencial.