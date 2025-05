Carga de cigarros é abandonada após fuga em canavial

Na manhã desta quarta-feira (21), por volta das 7h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados durante patrulhamento na Estrada Municipal de Zacarias, no interior de São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, responsável pelos procedimentos legais.

Com apoio de informações repassadas pelo setor de inteligência da PRF, os agentes abordaram dois veículos suspeitos: um Hyundai Veracruz, que transportava a carga, e um Chevrolet Cobalt, possivelmente atuando como batedor. Ao perceberem a aproximação da viatura, os motoristas abandonaram os automóveis e fugiram a pé por um canavial nas proximidades. Nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento.

No interior do Hyundai, que possuía insulfilm escuro, foram encontradas diversas caixas de cigarros da marca EIGHT, empilhadas até o teto e ocupando todo o espaço interno, exceto o banco do motorista.