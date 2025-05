Brejo Alegre recebe 102 títulos de regularização fundiária

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira (21), a entrega de 102 títulos de legitimação fundiária a moradores do município de Brejo Alegre . A cerimônia, que aconteceu na Câmara Municipal, marcou um passo importante no programa estadual de regularização fundiária, promovido em parceria com a Fundação ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo).

Desde o ano passado, o ITESP já entregou cerca de 7,7 mil títulos urbanos e mais de 4 mil títulos rurais em todo o estado de São Paulo.

“A regularização fundiária é fundamental para garantir a segurança jurídica das famílias e impulsionar o desenvolvimento de Brejo Alegre”, afirmou o secretário de Agricultura, que destacou o papel dos servidores do ITESP no avanço do programa.

O evento contou com a presença de representantes do governo municipal, vereadores, membros da Câmara, coordenadores regionais e técnicos envolvidos no trabalho de campo e na gestão jurídica do convênio.