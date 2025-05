Araçatuba e Governo de SP investem R$ 1,87 mi no agro rural

Segundo o secretário estadual da Agricultura, Guilherme Piai, a iniciativa é parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas no interior paulista. “Araçatuba é uma referência no agronegócio, especialmente no segmento sucroenergético. Esse investimento ajuda a manter e expandir a presença do poder público no campo, apoiando quem produz”, destacou.

O primeiro acordo, no valor de R$ 70 mil, integra o programa Município Agro e será utilizado na compra de uma pick-up para a Secretaria Municipal de Agricultura. O veículo deve ampliar a mobilidade das equipes, agilizando o suporte técnico aos produtores e facilitando o transporte de equipamentos e insumos até as propriedades rurais.

A Prefeitura de Araçatuba e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo firmaram, nesta quarta-feira (21), dois convênios estratégicos que irão beneficiar diretamente o setor agrícola e a infraestrutura rural do município.

O segundo convênio destina R$ 1,8 milhão para obras na estrada ART 155/167, por meio do programa Melhor Caminho. Serão realizados serviços em 9,47 km da via, com intervenções de terraplanagem, drenagem e pavimentação, garantindo melhores condições de tráfego, segurança e escoamento da produção rural.

Esses investimentos demonstram o comprometimento das esferas estadual e municipal com o desenvolvimento sustentável do meio rural e com a valorização da produção agropecuária da região.