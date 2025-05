Araçatuba pode multar empresas por fios soltos e obsoletos

Empresas prestadoras de serviços como energia elétrica, telefonia, TV por assinatura e internet em Araçatuba poderão ser penalizadas financeiramente caso deixem fios desativados ou desordenados nos postes da cidade. A nova determinação está prevista em um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal durante a 16ª sessão ordinária, realizada na última segunda-feira (19).

De autoria do vereador Fernando Fabris (PL), a medida agora segue para a sanção do prefeito Lucas Zanatta (PL). A proposta atualiza dispositivos da Lei Municipal nº 8.270, de 4 de dezembro de 2019, que trata da organização e remoção de cabeamentos fora de uso nos postes utilizados pelas operadoras de serviços essenciais.

Infrações e medidas previstas

Entre as infrações que podem gerar multas estão: a falta de identificação dos cabos e fios instalados pelas empresas, a permanência de cabeamentos obsoletos, ausência de organização nos fios em uso de acordo com as normas técnicas e o descumprimento de prazos definidos pelas notificações emitidas pela fiscalização do município.