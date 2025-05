Andradina aprova R$ 480 mil para festas e reacende críticas

Moradores têm se manifestado nas redes sociais e em grupos comunitários, questionando a decisão da administração municipal em destinar quase R$ 1 milhão para eventos festivos, enquanto enfrentam dificuldades com a falta de medicamentos e a demora no agendamento de exames e consultas.

Com a nova autorização, o orçamento total destinado às festividades em 2025 chega a R$ 980 mil, somando-se aos R$ 500 mil já previstos anteriormente. O aumento de recursos reacendeu críticas da população, que cobra maior atenção do poder público para áreas essenciais, principalmente a saúde.

Na sessão ordinária da última segunda-feira, 19, a Câmara Municipal de Andradina aprovou o projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 480 mil, destinados às festividades de aniversário da cidade, comemorado em julho. A proposta recebeu 10 votos favoráveis e quatro contrários - os vereadores Elaine Vogel, Professor Luzimar, Hugo Zamboni e João Máximo votaram contra.

Os vereadores que votaram contra o projeto afirmaram que não se opõem às festividades, mas consideram que o momento é inadequado para esse tipo de despesa. “A cidade enfrenta sérios problemas na saúde pública, com reclamações constantes da população. A prioridade deveria ser outra neste momento”, disse um dos parlamentares.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Andradina por telefone. A ligação foi atendida, mas não foi possível falar diretamente com o assessor de imprensa. Um recado foi deixado, e a equipe aguarda retorno com um posicionamento oficial sobre o caso.