Centro de Hemodiálise será instalado em Penápolis

A cidade de Penápolis se prepara para receber um Centro de Hemodiálise, que será instalado no prédio do antigo Hospital Luiz Valente, localizado na avenida Leandro Ratisbona de Medeiros. A iniciativa foi anunciada pelo vereador Altair Reis (PL) durante a sessão da Câmara Municipal nessa segunda-feira, 19.

O novo serviço será administrado pelo médico Nilso Moreira, com apoio financeiro inicial da família Colnaghi. A previsão é que as obras de adequação do espaço sejam concluídas até outubro deste ano, permitindo o atendimento diário de até 48 pacientes de Penápolis e região.

O vereador Altair Reis destacou a importância da unidade para os pacientes que atualmente precisam se deslocar a outras cidades para realizar o tratamento.