Vídeo íntimo é usado em fake news contra morador de Birigui

Um vídeo de teor sexual entre dois homens idosos tem sido compartilhado em redes sociais com uma informação incorreta: de que um dos envolvidos seria residente de Birigui. A alegação, no entanto, é completamente falsa.

O episódio, na realidade, ocorreu em dezembro de 2024 em um restaurante situado no bairro Vila Isabel, na cidade de Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro. A gravação vem sendo usada para espalhar desinformação e gerar constrangimento indevido a pessoas que nada têm a ver com o ocorrido.

Vale reforçar que espalhar fake news pode configurar crime conforme a legislação brasileira, sujeitando quem cria, publica ou repassa esse tipo de conteúdo a sanções legais. A responsabilidade pelo que se compartilha é de todos.