Bradesco anuncia fechamento da agência de Castilho em junho

A população de Castilho foi surpreendida nesta semana com o anúncio do fechamento da agência do Banco Bradesco, marcada para o próximo dia 20 de junho de 2025. A informação foi divulgada por meio de um comunicado afixado nos caixas eletrônicos da unidade, localizada na Rua José Manoel de Ângelo, em frente à Praça da Matriz.

De acordo com o aviso, os clientes passarão a ser atendidos pela agência de Andradina, situada na Rua Paes Leme, no centro da cidade vizinha. O motivo do encerramento das atividades em Castilho não foi informado pela instituição financeira, que orienta os clientes a procurarem diretamente seus gerentes para esclarecimentos.

A mudança pode causar transtornos significativos, já que o Bradesco é responsável pelas duas maiores folhas de pagamento do município: a da Prefeitura de Castilho, com cerca de mil servidores ativos, e a da usina Viralcool, que emprega aproximadamente dois mil trabalhadores. Além disso, há uma grande base de aposentados e pensionistas que utilizam os serviços da agência.