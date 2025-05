Professora de Penápolis denuncia aluno por injúria racial

Uma professora de educação física de uma escola estadual em Penápolis procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por injúria racial contra um aluno do primeiro ano do ensino médio. O caso aconteceu no último dia 12 de maio, mas só foi formalmente comunicado às autoridades no sábado (17).

Segundo o relato da docente, o incidente teve início durante uma aula, quando ela flagrou o estudante utilizando o celular em sala, prática proibida por leis estaduais e federais. A educadora solicitou o recolhimento do aparelho, que foi entregue e encaminhado à vice-diretora da escola, conforme protocolo institucional.

Após o término da aula, enquanto caminhava pelos corredores, a professora foi surpreendida pelo aluno, que teria proferido, em voz alta: “essa filha da..., preta, macaca pegou meu celular”. A ofensa foi ouvida por outras pessoas no ambiente escolar.