Ex-vereador é retirado com gravata após protesto em Andradina

Um episódio de tensão e uso de força policial marcou a sessão ordinária da Câmara Municipal de Andradina na tarde da última segunda-feira (19). Um ex-vereador de 75 anos foi retirado do plenário por um policial após se envolver em uma discussão acalorada com o vereador Marcel Calestini, durante a análise de um projeto de lei que propõe a abertura de crédito adicional de R$ 480 mil para eventos festivos na cidade.

Contrário à proposta, o ex-parlamentar que se identificou como representante do povo manifestou-se de forma crítica, afirmando que "Andradina precisa de saúde e não de festa". A declaração provocou reação imediata de Calestini, que solicitou o cumprimento do regimento interno da Casa, o qual restringe manifestações diretas de cidadãos durante as sessões legislativas.

O ex-vereador contestou a ordem, dizendo que sua fala estava amparada pela Constituição Federal e que o regimento se aplicava apenas aos vereadores. "O senhor tem que respeitar a Constituição. O regimento interno é para os senhores vereadores. Eu não vou sair do plenário", declarou em tom exaltado.