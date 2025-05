Detento morre após passar mal em CDP de São José do Rio Preto

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que instaurou uma Apuração Preliminar para investigar as circunstâncias da morte de um detento no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto. O caso ocorreu na manhã de domingo (18), quando o preso passou mal e foi encaminhado a um hospital da cidade, mas não resistiu.

De acordo com a SAP, o detento apresentou quadro de desorientação, baixa saturação de oxigênio e batimentos cardíacos alterados. Apesar do atendimento médico, ele veio a óbito ainda no domingo. A identidade do preso não foi divulgada.

No momento do ocorrido, familiares estavam no CDP, por ser dia de visita, e foram comunicados sobre a internação e, posteriormente, sobre a morte.