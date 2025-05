Homem procurado é preso em ônibus durante operação do TOR

Durante uma abordagem realizada pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Bilac, um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (19) por estar com mandado de prisão em aberto.

A fiscalização ocorreu por volta do km 22, no contexto da Operação Impacto, quando os policiais pararam um ônibus para verificação de rotina. Ao consultarem os dados do passageiro da poltrona 22, foi identificado que havia uma ordem de prisão expedida pela Vara Criminal de Guanabara (PR), com base no Artigo 129 do Código Penal (lesão corporal).

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Birigui, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.