Câmara de Birigui vota projeto que impacta remuneração da Guarda

A pauta da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Birigui, marcada para esta terça-feira (20), às 19h, inclui um projeto relevante para os servidores da segurança pública municipal. Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 07/2025, de autoria do Poder Executivo, que propõe a alteração do padrão de referência remuneratória dos guardas civis municipais de terceira classe. A medida também modifica dispositivos da Lei Complementar nº 59/2014 e busca adequar a estrutura legal e financeira da categoria.

A proposta poderá representar um avanço para a valorização da Guarda Civil Municipal, refletindo diretamente nas condições de trabalho e reconhecimento profissional dos agentes. Essa pauta tem gerado expectativa entre os servidores e deve movimentar a sessão, que será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara.

O Projeto propõe reajuste nos padrões salariais da Guarda Civil Municipal de terceira classe, alterando o nível de referência de “Nível 5 - Referência 1” para “Nível 5 - Referência 6”, conforme o quadro de vencimentos dos servidores públicos municipais. Com essa mudança, o salário-base da categoria pode passar de R$ 2.004,02 para R$ 2.741,74, representando um aumento de cerca de 36,8% na remuneração mensal dos agentes.