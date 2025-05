Inscrições abertas para o curso técnico em Administração na Etec

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Guararapes está com inscrições abertas para o vestibulinho do curso Técnico em Administração, que será oferecido no período noturno, das 18h50 às 22h50. A oportunidade é voltada a quem busca qualificação profissional em uma área com ampla demanda no mercado de trabalho.

Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00.

Prova em julho

A aplicação da prova está marcada para o dia 6 de julho, às 13h30. A avaliação é o principal critério de seleção dos candidatos às vagas limitadas disponíveis no curso.