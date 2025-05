Saúde vacina servidores municipais de Birigui contra a gripe

Desde o último sábado (17), a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população de Birigui com mais de seis meses de idade. A liberação atende à recomendação do Ministério da Saúde após o encerramento da fase de grupos prioritários da campanha.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso à vacina e aumentar a cobertura vacinal entre os trabalhadores públicos, especialmente aqueles que mantêm contato frequente com a população. A ação também reforça a importância da imunização como medida preventiva durante o outono e inverno.

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui realizou, na última sexta-feira (16), uma ação de vacinação contra a gripe no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura. Ao todo, 79 servidores que atuam nas Secretarias de Administração, Governo, Casa Civil, Negócios Jurídicos e Educação foram imunizados.

De acordo com o Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município, outras Secretarias Municipais também receberão ações de vacinação nos próximos dias, com equipes indo até os locais de trabalho dos servidores para aplicar a dose.

A vacinação segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Birigui, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Três unidades — Cidade Jardim, Colinas e Portal da Pérola — estendem o atendimento até as 21h, facilitando o acesso para quem não pode comparecer no horário comercial.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que todos que ainda não se vacinaram procurem a UBS mais próxima, levando documento com foto e, se possível, a carteirinha de vacinação.