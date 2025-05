Madrugada violenta: jovem é baleado em tabacaria de Valparaíso

Pedro Henrique Matarugo Rodrigo, de 24 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, 18, em Valparaíso, na região conhecida como Asa Branca. Uma mulher também foi atingida por estilhaço da munição em uma das pernas. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Valparaíso. A autoria do crime segue desconhecida, e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam sentadas em uma mesa, próximo a uma tabacaria, quando um homem alto, magro, vestindo blusa preta e com o rosto coberto por capacete, surgiu repentinamente. O suspeito atravessou a rua, aproximou-se das vítimas e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Pedro Henrique foi atingido no peito e morreu no local. Já a mulher, uma jovem de 18 anos, foi socorrida por uma ambulância após um estilhaço da munição atingir a mesma na região da perna.