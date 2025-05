Prédio com lavanderia é destruído por incêndio durante a noite

Um incêndio de grandes proporções atingiu o imóvel onde funcionava uma lavanderia, na madrugada de sábado, 17, para domingo, 18, no bairro Ana Lúcia, em Santa Fé do Sul, a aproximadamente a 130 km de Araçatuba. Não havia ninguém no local no momento e não houve feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros agiram rapidamente para conter as chamas, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que auxiliaram no isolamento da área e segurança do entorno.

Segundo informações, o fogo teve início em um cômodo nos fundos do prédio, onde havia cinco botijões de gás. Quatro deles apresentavam vazamento devido a válvulas soltas, o que pode ter agravado a situação.