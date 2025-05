Motorista morre e filha fica gravemente ferida após capotamento 

Um homem de 53 anos, identificado como Edilson Monteiro Dias, morreu na tarde de sábado, 17, após o carro em que estava capotar em um trecho da estrada vicinal Luís Bido, em Auriflama. A filha dele, que havia acabado de completar 18 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida para receber cuidados especializados.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 18h, na altura do quilômetro 3 da via, localizada na zona rural do município. No local, os policiais encontraram o veículo GM Kadett completamente destruído. A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção ao tentar contornar uma curva, resultando no capotamento.

Dias morreu ainda no local do acidente. Já sua filha, que viajava como passageira, foi socorrida pelo resgate municipal e encaminhada inicialmente ao pronto-socorro de Auriflama. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba. As lesões não foram detalhadas pelas autoridades.