Processo seletivo abre vaga para Agente Escolar em Araçatuba

A Diretoria de Ensino da Região de Araçatuba está com processo seletivo aberto para a contratação temporária de Agente de Organização Escolar para o ano letivo de 2025. A vaga é destinada a candidatos com ensino médio completo e que atendam a outros requisitos básicos, como idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental para o cargo.

A seleção tem validade de um ano, sem possibilidade de prorrogação, e o contrato firmado será de até 12 meses, também improrrogável, podendo ser encerrado antes do prazo final, conforme necessidade da administração.

O cargo exige jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.640 mensais. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online até as 17h do dia 28 de maio, por meio do site oficial da Diretoria de Ensino da região. (https://dearacatuba.educacao.sp.gov.br/)