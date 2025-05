Araçatuba conquista título do Jomi com vitória emocionante

Araçatuba é a grande campeã da 27ª edição dos Jomi (Jogos da Melhor Idade) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. O título foi confirmado na manhã deste domingo, 18, após uma vitória de virada da equipe masculina de vôlei adaptado sobre São José do Rio Preto, em partida disputada no Ginásio Municipal Plácido Rocha.

A final foi marcada por equilíbrio e emoção do início ao fim. Rio Preto saiu na frente ao vencer o primeiro set por 16 a 14. Araçatuba reagiu com força e empatou ao marcar 15 a 9 no segundo set. No terceiro e decisivo, os atletas da casa garantiram a taça com uma vitória apertada por 15 a 13, levando o público ao delírio e selando o topo da classificação geral.

Com a vitória, Araçatuba somou 174 pontos na competição, superando São José do Rio Preto, que ficou em segundo lugar com 170 pontos. A terceira colocação foi de Jales, com 137 pontos. No total, 63 municípios participaram do evento, que começou no último dia 13.