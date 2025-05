Mulher morre após capotamento de carro com 6 ocupantes em rodovia

As vítimas estavam retornando da festa do peão realizada em Alto Alegre, cidade próxima, quando o acidente aconteceu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo GM Astra, com placas de Barbosa , trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, capotou na altura do km 281,2. No momento do acidente, o carro transportava três homens e três mulheres, todos com idades entre 22 e 32 anos.

Quando os policiais chegaram ao local, duas vítimas já haviam sido levadas por socorristas. Flávia Adriana foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada na unidade de saúde.

Devido à gravidade dos ferimentos, o condutor do veículo, um jovem de 28 anos, não pôde realizar o teste do bafômetro no momento, mas mais tarde após a visita do delegado já no pronto socorro autorizou a coleta de sangue para exame de alcoolemia. A documentação tanto do carro quanto do motorista estava regular, de acordo com os registros da Polícia Rodoviária.

O veículo foi removido do local por um guincho do DER, enquanto agentes sinalizavam a via para permitir os trabalhos técnicos da perícia. O corpo de Flávia foi encaminhado ao IML de Araçatuba para exame necroscópico antes da liberação para os familiares.