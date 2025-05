Capotamento causa uma morte e deixa cinco feridos em Penápolis

Durante a manhã deste domingo (18), uma equipe do Policiamento Rodoviário foi acionada via Copom para atender a um grave acidente de trânsito no município de Penápolis.

No local, os policiais constataram um capotamento envolvendo um veículo GM Astra, de cor prata, com placas do município de Barbosa. Segundo as informações iniciais, o carro trafegava no sentido Barbosa quando, por razões ainda a serem apuradas, perdeu o controle e capotou.

No interior do veículo, estavam seis ocupantes. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade da pessoa fatalmente ferida ainda não foi divulgada pelas autoridades.