Ação educativa: Rodovia Mirim leva conscientização a crianças

Na manhã da última quarta-feira, 14, a Polícia Militar Rodoviária realizou mais uma edição do programa Rodovia Mirim Sd PM Franklin Matias da Silva, voltado à educação no trânsito de crianças e adolescentes. A atividade ocorreu das 8h às 10h, no km 527+400 da rodovia SP-300, em Araçatuba, com apoio da concessionária ViaRondon.

O evento educativo, que integra as ações do movimento Maio Amarelo 2025, recebeu alunos da Escola São Paulo, de Araçatuba. A programação teve início com a execução do Hino Nacional pelas crianças, seguida por uma série de atividades lúdicas e informativas voltadas ao comportamento seguro no trânsito.

Durante a ação, os participantes aprenderam sobre os perigos de soltar pipas em vias públicas e próximas à rede elétrica, os riscos da utilização de cerol e a importância de práticas como o uso da faixa de pedestres e a atenção redobrada ao atravessar ruas.