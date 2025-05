Campanha contra abuso infantil é encerrada com panfletagem

Durante a panfletagem, foram distribuídos materiais informativos que divulgavam os canais de denúncia, como o Disque 100 e o telefone do Conselho Tutelar de Araçatuba ((18) 3608-8499). A equipe do Creas também abordou pedestres para alertar sobre os sinais de abuso e destacar a responsabilidade coletiva no enfrentamento da violência sexual infantojuvenil.

A programação da campanha contou ainda com atividades voltadas à educação e formação. Na sexta-feira, 16, alunos dos 1º e 2º anos da Emeb Cristiano Olsen assistiram à peça teatral “O segredo de Léo”, da Companhia Bom Humor, que trata de forma lúdica e acessível a importância de reconhecer e relatar situações de abuso.

Na sequência, a educadora em sexualidade e escritora Mônica Cristina Shoene Kaimen ministrou uma palestra para profissionais da rede de proteção de Araçatuba, abordando estratégias de prevenção e acolhimento a vítimas.

A coordenadora do Creas, Mariane Camila Silva dos Santos, ressaltou a relevância das ações. “Essas iniciativas são fundamentais para prevenir a violência e reforçar os canais de denúncia. A mobilização da sociedade é essencial para proteger nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Continuidade das ações

Apesar do encerramento oficial da campanha, as ações de conscientização terão continuidade nas escolas da rede municipal. A partir de junho, todos os alunos do ensino fundamental assistirão à peça “O segredo de Léo”, e receberão o gibi educativo homônimo, com tiragem de cinco mil exemplares. O projeto é financiado pelo Comdica (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), por meio de recursos obtidos com a destinação de parte do imposto de renda.

Números preocupantes