Mulher não aceita fim de relacionamento e depreda carro do ex

Um homem de 40 anos procurou a Central de Flagrantes de Araçatuba na manhã dessa sexta-feira, 16, para registrar um boletim de ocorrência contra sua ex-companheira, uma mulher de 41 anos, por dano ao seu veículo. O casal havia encerrado um relacionamento amoroso há cerca de nove meses.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estacionou seu carro, um Toyota Corolla preto, em frente à indústria onde trabalha, no bairro Umuarama. Enquanto se preparava para entrar no local, foi surpreendido pela ex-companheira, que iniciou uma discussão motivada por ciúmes, ao saber que ele estaria se relacionando com outra mulher.

Ainda de acordo com o relato, o homem tentou encerrar a conversa informando que precisava retornar ao trabalho. Nesse momento, a mulher teria ameaçado danificar o veículo. Minutos depois, colegas de trabalho o alertaram que ela estava atirando pedras no carro e riscando a lataria.