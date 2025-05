Homem é preso após roubo de celular em Guararapes

Um homem identificado pelas iniciais J.C.F.P. foi preso na noite da última quinta-feira (15) após roubar o celular de um ciclista no bairro São Judas Tadeu, em Guararapes.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima pedalava pela rua quando foi abordada por outro homem também de bicicleta, que anunciou o assalto e levou o aparelho celular, fugindo logo em seguida.

A PM foi acionada pouco depois do crime e, com base nas características fornecidas pela vítima, identificou o suspeito, que já é conhecido nos meios policiais por outros delitos. Os policiais se dirigiram à residência do acusado e o encontraram em frente ao imóvel.