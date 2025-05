Birigui entrega 57 cadeiras de rodas neste sábado

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 17 de maio, a entrega de 57 cadeiras de rodas a pessoas com deficiência permanente. A ação será realizada das 8h às 12h, na quadra do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Santa Tereza, 365, no bairro Vila Trancoso.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Centro Especializado em Reabilitação (CER-IV) Ritinha Prates, de Araçatuba, e integra os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão entregues cadeiras de rodas convencionais, motorizadas e cadeiras de banho, todas ajustadas às necessidades específicas de cada usuário. A seleção dos beneficiários foi realizada por meio de busca ativa e triagem baseada em laudos médicos. Equipes da Secretaria de Saúde de Birigui foram responsáveis por identificar os moradores elegíveis ao benefício.