8º Leilão Direito de Viver retorna neste domingo a Coroados

Após um período de pausa, um dos eventos mais tradicionais e solidários de Coroados está de volta. O 8º Leilão Direito de Viver será realizado neste domingo, 18, a partir das 11h, no Clube do Amor, localizado no salão de festas da Paróquia Santo Antônio.

Organizado pelos Voluntários do Hospital de Amor de Coroados, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para o Hospital de Amor de Barretos, referência nacional no tratamento oncológico. Toda a renda será 100% revertida para a instituição.

O convite está sendo vendido por R$ 35 e dá direito a um delicioso almoço. No cardápio: