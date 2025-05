Morador da região acerta a Quina e fatura quase R$ 17 milhões

Um apostador da cidade de Pereira Barreto, região de Araçatuba, está rindo à toa. Ele foi o único a acertar as cinco dezenas sorteadas na Quina e vai levar para casa o prêmio de R$ 16.945.889,83. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira, 14, e a aposta vencedora, feita de forma simples, cravou os números 17, 20, 25, 37 e 39.

Com população estimada em cerca de 24 mil pessoas, segundo dados do último Censo, Pereira Barreto passa a figurar entre as pequenas cidades que já tiveram ganhadores de grandes prêmios das loterias federais. O sortudo tem até 90 dias para retirar o valor, que poderá ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Além da aposta principal, outras premiações foram distribuídas no mesmo concurso: 104 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 6.196,22 cada; 7.707 apostas fizeram três acertos e ganham R$ 79,63; e 177.960 apostas acertaram dois números, garantindo o valor de R$ 3,44 cada.