Técnica de enfermagem morre com suspeita de H1N1 em Andradina

Uma técnica de enfermagem da Santa Casa de Andradina, de 51 anos, morreu nesta quinta-feira (15) com suspeita de complicações causadas pelo vírus Influenza H1N1. A profissional apresentava sintomas compatíveis com a infecção e teve uma rápida piora no quadro clínico, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

O diagnóstico inicial foi realizado na própria unidade hospitalar. Para confirmação oficial, amostras foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência no Estado de São Paulo. A secretária de Saúde de Andradina, Maristela Marinho, informou que o caso está sob investigação laboratorial.

Ainda de acordo com a pasta, a profissional da saúde não havia se vacinado contra a gripe neste ano — fator que pode ter contribuído para a gravidade do caso. A morte acende um alerta para a importância da imunização anual, especialmente entre os grupos prioritários.