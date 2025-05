Birigui busca novos caminhos para financiar projetos sociais

A Prefeitura de Birigui sediou, na manhã desta quinta-feira (15), o seminário “Leis de Incentivos e os Caminhos para a Captação de Recursos”, reunindo representantes da Receita Federal, setor empresarial, entidades assistenciais e especialistas em projetos sociais. Realizado no auditório do Centro Administrativo, o evento teve como objetivo esclarecer formas legais de financiar iniciativas sociais por meio de incentivos fiscais.

A abertura contou com o delegado da Receita Federal de Araçatuba, Eduardo Spessotto Abou Nasser, que ressaltou o papel das legislações tributárias como ferramentas de transformação social. A prefeita Samanta Borini deu as boas-vindas, destacando a importância da conscientização dos contribuintes sobre a possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda aos Conselhos Municipais da Criança, do Adolescente e do Idoso.

O seminário trouxe nomes de destaque em diferentes áreas, como Elisângela Hellmann (Realise Gestão de Patrocínio), Marcella Marchioreto (FUNFARME), Sandra Franzotti (Bebidas POTY), Ailton Amaro (Construjá) e Eliel Robson (ITB Equipamentos Elétricos), que compartilharam experiências práticas no uso das leis de incentivo em seus segmentos. Os painéis abordaram desde os mecanismos legais disponíveis até os passos necessários para a elaboração de projetos aptos à captação de recursos incentivados.