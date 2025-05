'Pitbull” é preso por tráfico após tentativa de fuga

Durante patrulhamento ostensivo realizado na noite da última quarta-feira (14), por volta das 22h30, em Santo Antõnio do Aracanguá, os policiais militares SD PM Juliana e SD PM Douglas prenderam em flagrante um indivíduo conhecido nos meios policiais como “Pitbull”, por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Piauí, nas proximidades do cruzamento com a rua Santo Antônio do Aracanguá.

A equipe visualizou um veículo VW Gol, modelo "bolinha", de cor escura, parado no local. À distância, os policiais observaram quando “Pitbull” entregou um invólucro ao condutor do automóvel, indicando uma possível transação de entorpecentes.

Ao notar a aproximação da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade e não foi localizado. Já o suspeito tentou escapar a pé, entrando rapidamente em uma residência próxima. Diante da situação de flagrante e da fundada suspeita de tráfico de drogas, os policiais adentraram o imóvel — conforme prevê a legislação vigente — e conseguiram abordar o suspeito no corredor da casa.