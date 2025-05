Condenada por estupro de vulnerável é presa em rancho na região

Uma mulher de 53 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (15), em um rancho afastado da região central de Santo Antônio do Aracanguá. A prisão foi realizada por policiais civis do município, após investigações apontarem que ela estaria se escondendo no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a equipe da Polícia Civil recebeu uma denúncia sobre o paradeiro da foragida e, com base em diligências e trabalho de inteligência, localizou o rancho onde ela se encontrava.

A mulher foi condenada a 16 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em 2019, na cidade de Mirassol. No momento da abordagem, ela foi informada sobre o mandado de prisão expedido contra ela e não resistiu à detenção.