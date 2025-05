Glicério terá parque aquático com investimento de 70 milhões

O município de Glicério foi anunciado como uma das futuras sedes do “Pio11 Thermas Park”, empreendimento voltado ao turismo e lazer, com investimento estimado em R$ 70 milhões. O anúncio foi feito pelo prefeito Hairtinho Kélsine (PSD) nas redes sociais, destacando o impacto positivo que o projeto trará para a economia local.

A iniciativa é liderada pelo deputado federal Ivan Serigato (Podemos), conhecido como Pio, que também é idealizador do parque. O projeto já tem uma unidade em construção na cidade de Borborema e prevê a criação de outras estruturas semelhantes em diferentes pontos do interior do Estado de São Paulo.

Em vídeo divulgado nas redes, o prefeito aparece ao lado de Serigato e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, celebrando a escolha de Glicério como um dos destinos da rede de parques. Segundo eles, o complexo temático faz parte de um programa de interiorização do turismo e deverá gerar empregos e movimentar o setor de serviços nos municípios contemplados.