Post ofensivo no Instagram vira caso de polícia em Araçatuba

Uma tatuadora de 19 anos procurou a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba na noite da última terça-feira (13) para registrar um boletim de ocorrência por difamação, após ser alvo de insinuações publicadas por uma influenciadora digital em um perfil no Instagram.

Segundo relato à polícia, a jovem teria sido falsamente associada a um participante de um evento no estilo reality show, realizado entre os dias 9 e 11 de maio, em uma chácara no município de Santo Antônio do Aracanguá. Ela afirmou que foi convidada oficialmente pela produção para apresentar seu trabalho profissional como tatuadora, permanecendo no local até a tarde de sábado (10). No domingo (11), retornou brevemente ao espaço, mas foi informada de que os atendimentos seriam transferidos para seu estúdio. Em seguida, recebeu um convite para a festa de encerramento, mas deixou o local antes do fim do evento, previsto para as 22h.

As postagens ofensivas teriam começado na tarde de terça-feira (13), quando a influenciadora, dona de um perfil com milhares de seguidores, publicou insinuações associando a jovem ao participante do reality. A vítima relatou ter solicitado a remoção do conteúdo, mas foi ignorada e ainda ridicularizada publicamente. Ela esclareceu que estava acompanhada por uma amiga de aparência semelhante, que teria se envolvido brevemente com o participante, e acredita que houve confusão — ou uso proposital de sua imagem para gerar polêmica nas redes sociais.