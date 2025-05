PM prende homem por tráfico de drogas em Buritama

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira (13), no bairro Monte Líbano, em Buritama. Policiais militares realizavam patrulhamento quando flagraram dois homens conversando em frente a uma residência na rua Joaquim Dias Sales de Almeida. Ao notar a viatura, um deles jogou um pino com cocaína para dentro do imóvel, que estava com o portão encostado. A equipe abordou o suspeito na calçada e, ao entrar na casa, localizou o morador A.S.S., já conhecido por envolvimento com o tráfico.

Durante a revista, A.S.S. confessou que havia drogas no local e indicou uma bolsa onde estavam 25 pinos de cocaína, além de porções de maconha e uma balança de precisão. O material estava distribuído entre a sala e o corredor. Ele também detalhou os valores praticados nas vendas: R$ 10 os pinos menores e R$ 20 os maiores. A maconha, segundo o suspeito, seria para consumo próprio.

O segundo envolvido, G.S.P.O., alegou ser usuário e disse que estava ali para comprar cocaína. Ele revelou ainda que possuía maconha em casa, o que foi confirmado pelos policiais após vistoria em sua residência. Os dois foram levados ao plantão policial de Birigui, onde a delegada Isabele Zamai Galdeano confirmou a prisão em flagrante de A.S.S. por tráfico. Já G.S.P.O. foi ouvido como testemunha e liberado.