PM prende acusado de invadir casa da ex e esconder arma em moto

Um homem foi preso na noite de terça-feira, 13, em Andradina, após invadir a residência da ex-companheira no bairro Centro e ser flagrado com uma arma de fogo escondida em um veículo próximo.

A mulher contou aos policiais que ouviu ruídos no telhado momentos antes de se deparar com o ex dentro de casa, onde ela estava acompanhada da filha de 9 anos. Temendo por sua segurança, ela pediu ajuda a uma amiga para acionar a Polícia Militar.

No atendimento da ocorrência, os agentes utilizaram uma escada tática para localizar o suspeito dentro do imóvel. Ele foi abordado e detido sem oferecer resistência. Durante a averiguação, um revólver calibre .38, com cinco muniçõesm foi encontrado sob o banco de uma motoneta estacionada nas proximidades, que, segundo a polícia, pertence ao indivíduo. Ele admitiu ser o proprietário da arma e disse tê-la adquirido como pagamento de uma dívida.