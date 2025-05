Homem é morto com golpe de violão durante briga em Piacatu

Um homem de 51 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, 14, após ser atingido na cabeça com um violão durante uma briga em uma residência localizada na rua Antônio Vendrame, na área central de Piacatu. A vítima foi identificada como Ivaldo Botelho.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma vizinha acionou o Copom ao perceber uma confusão no local e encontrou a vítima caída no quintal. Quando os policiais chegaram, foram informados de que o homem já havia sido levado por uma ambulância até o Pronto-socorro de Bilac. No hospital, foi constatado que ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito, um homem de 47 anos, alegou que a briga teria começado após a vítima tentar tocá-lo de forma inapropriada. Em resposta, ele teria reagido com um golpe de violão na cabeça da vítima. A médica de plantão confirmou que o homem apresentava diversos ferimentos na região da cabeça.