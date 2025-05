Cobertura vacinal contra gripe em Birigui está abaixo de 25%

Além da vacina contra a influenza, também foram feitas 351 atualizações de outras vacinas do calendário nacional. No mesmo dia, a Secretaria de Saúde promoveu ações de prevenção, como orientações sobre câncer bucal por meio do plantão odontológico.

A imunização, voltada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, segue disponível gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. No último sábado, 10, durante o Dia D de mobilização, 2.228 pessoas foram vacinadas em 11 UBSs e em um ponto extra instalado em um supermercado da cidade.

Birigui imunizou apenas 22,31% do público-alvo na atual Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Do total de 47.265 pessoas aptas a receber o imunizante, apenas 12.327 buscaram a vacina até o momento, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha em Birigui teve início em 29 de março, com uma ação na Praça Dr. Gama durante o encerramento do "Março Lilás". A aplicação da vacina contempla as variantes H1N1, H3N2 e B da gripe, podendo ser administrada junto a outras vacinas. A Vigilância Epidemiológica alerta que o imunizante segue disponível durante todo o ano no SUS.

O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação para prevenir complicações, internações e mortes por gripe, especialmente nos meses de temperaturas mais baixas, quando há maior circulação dos vírus da influenza e da covid-19.