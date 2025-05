Brejo Alegre tem festa com shows, sorteios e atrações culturais

A cidade de Brejo Alegre realiza mais uma edição do projeto "Brejo Alegre em Movimento", nesta sexta-feira, 16, com uma programação especial em comemoração ao Dia do Trabalhador. O evento é gratuito e aberto ao público, reunindo shows musicais, apresentações culturais, sorteios de brindes e atividades voltadas para toda a comunidade.

A festa tem início às 19h, na Praça da Avenida, e contará com shows dos artistas Lucca & Caetano, Grupo Palpite e DJ Tuê, prometendo animar o público com muito pagode, sertanejo e música eletrônica.

Além das apresentações musicais, o evento terá diversas atrações promovidas pelas divisões municipais, com destaque para atividades físicas e culturais, circuito da saúde, brinquedos gratuitos para as crianças, distribuição de pipoca e algodão-doce, feira livre com expositores locais e sorteio de brindes para o público presente.