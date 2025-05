Colormaq abre 26 vagas em mutirão de empregos nesta quinta

A Prefeitura de Araçatuba, em parceria com a Colormaq, realiza nesta quinta-feira, 15, um mutirão de entrevistas para preencher 26 vagas de operador de produção, com salário de R$ 2.124,97. A ação será promovida pelo Balcão de Empregos, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As entrevistas acontecerão das 13h às 15h, na sede do Balcão, na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo, ser maior de 18 anos e apresentar currículo, documentos pessoais e carteira de trabalho. Não é exigida experiência anterior.

A função envolve operação de máquinas, abastecimento da linha de produção e organização do setor. Os contratados terão acesso a vale-alimentação, transporte fretado, refeitório na empresa e participação nos lucros (PLR).