PM prende homem por posse irregular de arma em Birigui

Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Militar de Birigui prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A abordagem foi realizada durante patrulhamento da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), na Avenida Agostinho Rossi, na altura do cruzamento com a Rua Marco Boteon.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais visualizaram o condutor de um Volkswagen Gol, morador do bairro Jandaia II, demonstrando comportamento suspeito. Ao notar a aproximação das motocicletas, o homem abaixou-se dentro do veículo, como se estivesse escondendo algo.

Diante da atitude, a equipe realizou a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ou no interior do carro. Questionado, o homem admitiu possuir um revólver em casa, afirmando não ter registro da arma.