Leis de incentivo são tema de seminário em Birigui

A Prefeitura de Birigui realiza, nesta quinta-feira, 15, o seminário “Leis de Incentivos e os Caminhos para a Captação de Recursos”, voltado a fortalecer o conhecimento e as conexões entre instituições sociais, empresas e agentes públicos. O evento acontece no auditório do Centro Administrativo, das 8h30 às 12h, com vagas limitadas e inscrições gratuitas.

Organizado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social, o seminário tem como principal objetivo apresentar experiências práticas sobre leis de incentivos fiscais e os processos para captação de recursos voltados a projetos sociais, culturais, esportivos e de saúde.

Para isso, o painel contará com a participação de especialistas com forte atuação no setor. Estão confirmados:

• Elisângela Hellmann, CEO da Realise Gestão de Patrocínio Captação e Recursos;

• Marcella Marchioreto, Gerente de Projetos Incentivados da FUNFARME – Hospital de Base de São José do Rio Preto;

• Sandra Franzotti, Diretora de Marketing e Comunicação da Bebidas Poty, de Potirendaba;

• Ailton Amaro, Superintendente da Construjá, São Paulo;

• Eliel Robson, Assistente Social e Coordenador ESG da ITB Equipamentos Elétricos, de Birigui.