GCM impede furto de motocicleta e apreende dupla após perseguição

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba agiu com rapidez e frustrou a tentativa de furto de uma motocicleta no bairro São Joaquim, por volta das 21h dessa segunda-feira, 12. O caso ocorreu na rua Marcílio Dias, e terminou com a detenção de um adolescente de 17 anos e a prisão de um rapaz de 18.

Durante patrulhamento de rotina, os GCMs Zanella e Casteletto, da equipe 411, identificaram dois indivíduos em comportamento suspeito ao lado de uma moto Royal Enfield, modelo 350 cilindradas. Ambos usavam capacetes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos embarcaram rapidamente em uma Yamaha YBR e iniciaram fuga em alta velocidade pelas vias do bairro.

Apesar das ordens de parada emitidas com sinais sonoros, luzes e comandos verbais, os suspeitos ignoraram as instruções e continuaram em fuga. A perseguição terminou no cruzamento das ruas Clibas de Almeida Prado e Parque Industrial, onde a dupla perdeu o controle da moto e caiu. Com a queda, tiveram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico.