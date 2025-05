Colisão entre carros deixa 3 crianças gravemente feridas

Seis pessoas ficaram feridas após uma colisão transversal entre dois carros na Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), em Martinópolis, aproximadamente a 50 km de Araçatuba, no domingo, 11. O acidente ocorreu no quilômetro 548,030 da via, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu quando um dos veículos tentou atravessar a pista pelo trevo de acesso à cidade, sem perceber a aproximação de outro automóvel que seguia no sentido oeste da rodovia.

O carro onde estavam cinco ocupantes, um homem, uma mulher, duas crianças de 3 e 7 anos e um bebê de 11 meses, foi atingido lateralmente. Todos sofreram ferimentos graves. Segundo a polícia, as crianças não usavam dispositivos de retenção infantil no momento da colisão.